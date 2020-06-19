Эксперты рассказали, каких авто стоит бояться

Исследование, проведенное американским Институтом страхования безопасности на дорогах (IIHS), показало, что кроссоверы и внедорожники значительно более опасны для пешеходов, чем обычные легковые автомобили.

За основу были взяты данные о 79 ДТП, произошедших в трех городских районах штата Мичигана. Оказалось, что внедорожники вызывали более серьезные травмы на скорости более 19 миль/ч (30 км/ч).

В диапазоне скорости от 20 до 39 миль/ч (20-63 км/ч) 30% процентов аварий с участием внедорожников были смертельными для пешеходов, по сравнению с 23% с обычными "легковушками".

При скорости свыше 40 миль/ч (64 км/ч) 100% аварий с участием внедорожников были фатальными для пешеходов. А вот пострадавших от обычных авто насчитывалось только 54%.

Исследование также показало, что за счет массивных форм внедорожников, энергия удара значительно выше, чем у обычных авто. Таз или грудная клетка пешехода получает повреждение через несколько десятых секунд после того, как бампер касается нижних конечностей. В IIHS предполагают, что "более наклонный профиль может причинить меньше вреда".

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Стоит также отметить, что современный способ сборки автомобиля с бамперами и другими амортизирующими конструкциями, а также с опущенными передними торцами для лучшего выравнивания с автомобилями не способствует повышению безопасности пешеходов, в то время как общая форма передней части автомобиля – это то, что действительно имеет значение.

"Наши результаты свидетельствуют, что производителям необходимо вносить изменения в конструкцию и дизайн авто, чтобы помочь в борьбе с ростом смертности среди пешеходов, особенно сейчас, когда на дорогах появляется все больше внедорожников", – прокомментировала Бекки Мюллер, старший инженер-исследователь IIHS.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнародован план борьбы с ДТП – нарушителей ПДД будут фиксировать на видео.