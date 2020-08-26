Эксперты посчитали, сколько бензина можно купить на украинскую зарплату

Исследователи сайта Picodi.com изучили топливный рынок и посчитали, сколько литров бензина могут позволить себе купить украинцы в 2020 году. За основу бралось соотношение средней зарплаты и средней стоимости бензина в стране.

Эксперты выяснили, что по этому показателю Украина занимает одно из последних мест в мире. Так, в этом году на среднюю заработную плату в Украине можно купить 345 литров бензина. Для понимания, лучший показатель у стран Персидского залива: в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров топлива, а хуже всего дела обстоят у Кубы – здесь "на все деньги" можно залить лишь 28 литров.

В Украине можно купить 345 л бензина на среднюю зарплату. Фото: cartreatments.com

Если же сравнивать с европейскими странами, то лидерами являются Швейцария и Люксембург: там на среднюю зарплату можно купить 3795 и 3320 литров бензина соответственно. А вот в аутсайдерах – Албания, где на среднюю зарплату доступно 239 литров горючего.

Что касается средней стоимости бензина как такового, в Украине она одна из самых маленьких в Европе – $0,92 за литр. Дешевле лишь в России – $0,63, а дороже всего в Нидерландах – $1,74 за 1 литр.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине популярность подержанных авто упала почти наполовину.

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