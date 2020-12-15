Эксперты объяснили, почему в машине опасно ездить в зимней куртке

Вождение автомобиля в зимней одежде не только ограничивает водителя в движениях, но и создает опасность дополнительного травмирования мягких тканей человека при резком торможении. К такому выводу пришел немецкий клуб ADAC, который провел соответствующие тесты.

Как пишет Autoblog.nl, на результаты этого теста обратили внимание коллеги немцев, голландский автоклуб ANWB. Подробно изучив полученные данные, в ANWB решили призвать всех водителей и пассажиров снимать в машине верхнюю зимнюю одежду (пальто, куртку, дубленку и др.), в противном случае существует большой риск заполучить серьезные травмы в ДТП.

"Плотное зимнее пальто или куртка не только ограничивает вас [водителя - ред. ] во время вождения, но и представляет собой еще один серьезный риск. Из-за обильного наполнения зимней одежды между ремнем и телом человека остается некоторое пространство, поэтому в момент аварии ремень глубоко врезается в живот [поскольку он изначально не прилегал плотно к человеку - ред.]. Это, в свою очередь, может вызвать серьезные травмы мягких тканей, таких как кишечник, печень или селезенка, и даже вызвать внутреннее кровотечение", – заявил глава ANWB Маркус ван Тол.

Отмечается, что испытание клуба ADAC проводилось с имитацией повседневной дорожной ситуации. Машину разогнали до 16 км/ч, а затем ее резко остановили. В это время в салоне автомобиля находились взрослые и детские манекены, которые были одеты в верхнюю зимнюю одежду и пристегнуты ремнями безопасности.

В связи с этим в ANWB рекомендуют перед посадкой в авто снимать верхнюю зимнею одежду или же пристегивать ремень безопасности под пальто или курткой. Если же в салоне машины холодно, ее можно заранее включить на обогрев или же прихватить с собой дополнительное одеяло.

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