Эксперты назвали страны с наиболее старыми автомобилями

Стас Сидилев Новости 16:13, 18.08.2020 Обновлено: 16:26, 18.08.2020

Эксперты Европейской ассоциации производителей автомобилей изучили страны ЕС на предмет среднего возраста автомобилей. Разбег между государствами получился почти в три раза.

На первом месте, согласно данным ACEA, оказался Люксембург со средним возрастом автомобилей 6,4 лет. Это значит, что жители государства обновляют свои легковые машины даже немного чаще, чем производители выпускают новые поколения своих моделей.

Самые старые автомобили в Европе:

  1. Люксембург – 6,4

  2. Соединенное Королевство – 8

  3. Австрия – 8,2

  4. Ирландия – 8,4

  5. Дания – 8,8

  6. Бельгия – 9

  7. Франция – 9

  8. Германия – 9,5

  9. Швеция – 9,9

  10. Словения – 10,1

  11. Нидерланды – 10,6

  12. Италия – 11,3

  13. Финляндия – 12,1

  14. Испания – 12,4

  15. Хорватия – 12,6

  16. Португалия – 12,9

  17. Латвия – 13,9

  18. Польша – 13,9

  19. Словакия – 13,9

  20. Венгрия – 14,2

  21. Чехия – 14,8

  22. Греция – 15,7

  23. Румыния – 16,3

  24. Эстония – 16,7

  25. Литва – 16,9

Интересно также, что зачастую б/у автомобили из Латвии и Румынии, которые находятся ближе к концу списка, отправляются в Украину, где продолжают свою жизнь еще несколько лет.

Эксперты оценили средний возраст автомобилей в разных странах.
Фото: ACEA

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на самые дешевые б/у автомобили в Украине.

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