Эксперты назвали губительные для запаса хода электромобилей условия

Запас хода электромобилей ощутимо падает как зимой, так и летом. При этом сокращается он не только из-за слишком холодной или жаркой погоды – также значительное влияние оказывает пользование бортовыми системами, на которые уходит значительное количество энергии: отопителем и кондиционером (климат-контролем).

К такому выводу пришел Американский автоклуб (AAA). Как пишет InsideEVs, его эксперты провели исследование потери запаса хода электромобилей в различных погодных условиях при пройденных 1600 километрах: при температуре окружающей среды в -6 градусов, 23 градуса и 35 градусов по Цельсию. И вот какие результаты у них получились.

Эталонными условиями для эксплуатации электрокаров была признана температура в 23 градуса – при таких условиях падение запаса хода электрокара не происходит. А вот средняя температура окружающей среды в - 6 градусов привела к сокращению комбинированного запаса хода на 12 процентов. В случае с 35-градусной жарой батарея машины "проседает" на 4 процента. При этом если использовать какую-либо из климатических систем при таких погодных условиях автономность хода сокращается еще больше.

Так, если при - 6 включить отопитель, запас хода электрокара упадет на 41% (например, если машина проезжает на одном заряде 400 км, то у нее останется запасов электричества лишь на прохождение 236 км). Наконец, если же воспользоваться кондиционером (климат-контролем) при 35 градусах, то АКБ разрядится на 17%.

Как ранее писал OBOZREVATEL: