Эксклюзивный Bugatti в единственном экземпляре разбили в ДТП

На состязаниях суперкаров в Швейцарии, которое проходило на аэродроме, владелец эксклюзивной Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc разбил свою машину в необычном ДТП.

В Instagram thesupercarsquad показали ролик, на котором редкий суперкар, существующий в единственном экземпляре, не успевает затормозить перед препятствием. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После пересечения финишной черты владелец пытался замедлиться. Но скорость, по всей видимости, была слишком высока, поэтому после визга покрышек и активации воздушного тормоза (задний спойлер встал в вертикальное положение) транспортное средство все же угодило в препятствие.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc повредила бампер во время столкновения. Instagram thesupercarsquad

Столкновение с тюком соломы не кажется чем-то опасным, но на большой скорости даже это может привести к повреждениям. Так и случилось с Bugatti, которая теперь нуждается в новом переднем бампере. Из-за особенности окраски выпущенного в единственном экземпляре авто ремонт может обойтись в несколько десятков тысяч долларов.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc появился в 2013 году. Тогда автомобиль оценивали приблизительно в три миллиона евро. Сегодня стоимость уникальной машины наверняка возросла. Мощность двигателя составляет 1200 л.с.

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