Эко-активисты в Германии выступили против экологичных автомобилей

Виталий Сазонов Новости 13:30, 3.09.2020 Обновлено: 13:34, 3.09.2020

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe просит государство прекратить субсидировать подключаемые гибриды, в частности PHEV-кроссоверы. Удивительно, но активисты уличили данный тип транспортных средств, по сути, в отсутствии экологичности.

Как пишет Tiroler Tageszeitung, организация провела свое исследование и выяснила, что гибридные кроссоверы "иногда" выделяют в семь раз больше CO2, чем указано в заводских методичках.

Deutsche Umwelthilfe подчеркивает, что вариант с зарядкой аккумуляторов и поездкой только на электрическом приводе, что, собственно, возможно в случае с плагин-гибридами, –это чистейший обман. Большинство таких автомобилей принадлежит компаниям, которые, в свою очередь, снабжают своих водителей талонами на топливо, поэтому они не хотят заряжать машины на чарджерах. Из-за этого эти автомобили ездят как классические гибриды, бензин-электрический привод часто неэффективен, а если автомобиль еще и большой и тяжелый, он потребляет огромное количество топлива.

Позицию Deutsche Umwelthilfe уже поддержали ряд других организаций.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в салонах автомобилей нашли место, которое в 4 раза грязнее крышки унитаза.

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