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4 марта • обновлено в 08:13
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Эффектно, но не практично: Лада Нива с интересной переделкой

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Владелец Лады Нивы из Украины сделал необычный "тюнинг" своего автомобиля. После него машина стала выглядеть эффектно, однако с точки зрения практичности к доработке есть много вопросов.

Как выяснил OBOZREVATEL, хозяин этого ВАЗа придумал новый способ доступа к моторному отсеку. У Лада Нива советского производства капот открывался по ходу движения, а уже у более современных моделей – против хода движения (как у всех автомобилей сегодняшнего дня). Что же придумал обладатель этой Нивы? Совершенно иное решение – двустворчатый капот, который можно одновременно открыть и влево, и вправо.

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

С открытым капотом такая Нива выглядит интересно и футуристично, но вот в чём соль – о полном доступе к подкапотном пространству говорить не приходится. С такими створками довольно сложно получить доступ, например, к бачку омывателя и аккумулятора.

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

Лада Нива с необычным капотом

Лада Нива с необычным капотом

carakoom.com

В остальном же этот ВАЗ – самая обычная, ничем не примечательная Нива.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал интересную 5-дверную Ниву с пневмоподвеской и другим интересным тюнингом.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Lada ВАЗ тюнинг фотографии
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