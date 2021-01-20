Джо Байден раскрыл секреты концерна General Motors

Новый президент США рассказал о своих автомобильных пристрастиях и раскрыл тайну концерна General Motors.

Об этом сообщает Daily Mail. В преддверии инаугурации 77-летний политик пытается насладиться последней возможностью прокатиться с ветерком на своем раритетном Chevrolet Corvette 1967 года. "Я пытаюсь накататься на своем авто пока Секретная служба не запретила мне этого", – комментирует Джо Байден в своем твитте.

Напомним, что Джо Байден получил этот классический 1967 Corvette Stingray в качестве подарка от отца на свадьбу. В свое время сыновья политика сделали отцу рождественский подарок, отремонтировав двигатель этого автомобиля.

"Я люблю свой автомобиль. У меня с ним связаны прекрасные воспоминания. Каждый раз, когда я сажусь в этот автомобиль, я думаю о моем отце и Бо (ред. сын политика умер от рака в 2015). Господи, если бы отец мог сесть за руль…", – комментирует Байден.

77-летний политик является большим поклонником американских автомобилей, и он возлагает большие надежды на светлое будущее автомобильной промышленности в Америке. "Это культовая индустрия. Как могут прекратить существование автомобили американского производства? Я считаю, что мы снова сможем завладеть рынком в XXI веке, перейдя на электромобили", – сказал Джо. "И, кстати, мне рассказали, и я с нетерпением жду, если это правда, что они делают электрический Corvette, способный развивать скорость 200 миль в час", – добавил он.

В 2016 году Джо Байден принял участие в программе известного американского журналиста и большого ценителя автомобилей Джея Лено, где много и подробно рассказал о своих автомобильных пристрастиях.

Это высказывание Байдена вызвало большой интерес, так как ранее подобная информация тщательно скрывалась. По данным Detroit Free Press, такие планы действительно реализуются, но пока неизвестны на сроки и технические характеристики электромобиля, появление которого ожидается не ранее 2022 года.

Как уже рассказывал OBOZREVATEL, Джо Байден является заядлым автолюбителем и имел в своем гараже несколько культовых моделей.