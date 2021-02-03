Джастин Бибер стал обладателем диковинного Rolls-Royce

Канадский певец Джастин Бибер получил уникальный Rolls-Royce, созданный мастерами американского кузовного ателье West Coast Customs.

Об этом сообщает британский Autoevolution. Знаменитости любят выделяться, покупая новые автомобили, особенно рэперы и певцы, которым нужно привлечь внимание молодой аудитории. Джастин Бибер не исключение, что доказывает этот Rolls-Royce Wraith, который, по общему признанию, не похож ни на что другое на дороге.

Бибер никогда не стеснялся своей автомобильной страсти. Но хотя он был одним из первых, кто установил широкий обвес на свой Ferrari, теперь это есть у всех. А вот его новый автомобиль поистине уникальный. Машина создана знаменитым калифорнийским ателье West Coast Customs из города Бербанк. На счету этой компании, существующей с 1993 года, немало ярких экзотических проектов, но то, что они сделали для Джастина Бибера поистине впечатляет.

Свое вдохновение мастера черпали в облике футуристического Audi RSQ Concept 2004 года, созданного специально для фильма "Я, робот" с Уиллом Смитом в главной роли и не менее экстравагантным электрокаром Rolls-Royce 103EX, представленном в 2016 году.

Основой для создания машины послужило купе Rolls-Royce Wraith, но узнать его можно, разве что, по характерной рамке лобового стекла и покатой задней части кузова. Как и у вышеперечисленных концептов, колеса спрятали под массивными крыльями с накладками. Чтобы автомобиль мог поворачивать, передние крылья расширили, а за счет того, что колес не видно, создается впечатление, что машина "парит" над дорогой.

Среди необычных машин, которые ранее были замечены у Джастина Бибера – тюнингованный Ferrari 458 Italia, розовый Lamborghini Urus и Fisker Karma с полностью хромированным кузовом.

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