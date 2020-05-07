Двухэтажное ДТП: водитель припарковался на крыше других машин

В мире вопрос со свободной парковкой обретает остроту (неактуально в период карантина). Но это вовсе не значит, что нужно парковаться друг на друге. Хотя некоторые именно так и делают.

Во Флориде, США, владелец Cadillac XTS заехал на крыши сразу двух автомобилей – Volkswagen Jetta и Dodge Journey. Пожилой водитель, наверное, перепутал передачи, ведь начал ускоряться задним ходом и наворачивать круги.

Необычное ДТП Facebook Christopher Crerand

Необычное ДТП Facebook Christopher Crerand

В итоге автомобиль буквально залетел с возвышенной обочины на парковку, расположенную немного ниже уровня земли. А под колесами оказались другие машины.

Необычное ДТП Facebook Christopher Crerand

Как видно, белый Cadillac почти не получил повреждений. В то время как у Dodge сильно смят капот и повреждена крыша. Точно так же досталось и Volkswagen, вдобавок у автомобиля разбито стекло. Кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал.

Недавно OBOZREVATEL показывал уникальные фото с историческими автомобильными ДТП.

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