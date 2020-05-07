Главная Новости
7 мая • обновлено в 12:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Двухэтажное ДТП: водитель припарковался на крыше других машин

884
Читать материал на украинском

В мире вопрос со свободной парковкой обретает остроту (неактуально в период карантина). Но это вовсе не значит, что нужно парковаться друг на друге. Хотя некоторые именно так и делают.

Во Флориде, США, владелец Cadillac XTS заехал на крыши сразу двух автомобилей – Volkswagen Jetta и Dodge Journey. Пожилой водитель, наверное, перепутал передачи, ведь начал ускоряться задним ходом и наворачивать круги.

Необычное ДТП

Необычное ДТП

Facebook Christopher Crerand

Необычное ДТП

Необычное ДТП

Facebook Christopher Crerand

В итоге автомобиль буквально залетел с возвышенной обочины на парковку, расположенную немного ниже уровня земли. А под колесами оказались другие машины.

Необычное ДТП

Необычное ДТП

Facebook Christopher Crerand

Как видно, белый Cadillac почти не получил повреждений. В то время как у Dodge сильно смят капот и повреждена крыша. Точно так же досталось и Volkswagen, вдобавок у автомобиля разбито стекло. Кроме автомобилей в ДТП никто не пострадал.

Недавно OBOZREVATEL показывал уникальные фото с историческими автомобильными ДТП.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
курьез ДТП авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги