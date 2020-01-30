Вслед за лицом Путина российская фирма украла дизайн Tesla

Электрический пикап Tesla Cybertruck без лишней скромности произвел настоящий резонанс. Теперь в стиле самого необычного автомобиля современности создали новый iPhone 11 Pro.

Такой комбинированный удар по сектору премиальной электроники, куда можно отнести и компанию Тесла, может вызвать настоящий коллапс. К тому же, как стало известно OBOZREVATEL, тираж особенного iPhone 11 Pro будет ограничен всего 99 экземплярами.

Айфон 11 Про от Caviar выглядит необычно caviar.global

Новый смартфон Apple подготовила российская компания Caviar, которая время от времени изготавливает необычные корпуса для iPhone из дорогих металлов, даже иногда инкрустируя их драгоценными камнями. Из наиболее провокационных творений "ювелиров" – корпус для iPhone X с изображением Путина и Кремля.

В Apple наверняка не ожидали увидеть лицо российского президента на iPhone caviar.global

Интересно, что в рекламном ролике своего нового творения одиозная компания не стесняется демонстрировать пикап Тесла (видео ниже). Рассуждения о нарушении авторских прав с целью коммерческой деятельности напрашиваются сами собой.

Очередной продукт по аналогии с эпатажным американским электромобилем назвали Caviar Cyberphone. Трудно сказать, достаточно ли для нового имени "нарядить" устройство в другой корпус, оставив прежние характеристики и лицензионное ПО Apple, но этим пускай занимаются юристы "яблочной" компании на пару с Tesla.

Дизайн Tesla Cybertruck добрался до Айфон 11 Про tesla.com

Конечно, дизайн таких iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max вдохновлен кузовом Тесла Кибертрак с его простыми резкими линиями. Материалом послужил титан, а ключевая особенность – специальная защитная крышка для экрана, которую можно использовать в качестве подставки.

Титановая крышка Caviar Cyberphone может превратиться в подставку caviar.global

Цена iPhone Caviar Cyberphone не объявлена, ведь предоставляется по запросу. Наверняка весь тираж уже раскуплен.

Кстати, появление такого смартфона оказалось подходящим поводом вспомнить некоторые устройства с похожим названием, о которых наверняка многие забыли. Более десяти лет назад на рынок вышла целая линейка телефонов Sony Ericsson Cyber-shot. Главным акцентом в них были камеры, которые позволяли делать качественные снимки.

Телефоны Sony Ericsson Cyber-shot в свое время были очень популярны sonymobile.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России превратили УАЗ в Tesla Cybertruck.

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