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15 января • обновлено в 12:20
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Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

2.4т
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В одном из ангаров США обнаружили эксклюзивную коллекцию покинутых автомобилей. Большая часть машин была выпущена еще в довоенное время.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобили были найдены энтузиастами Хитом Родни и Дереком Фрешуром в городке Виллиск, штат Айова.

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

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Коллекция машин была собрана одним местным жителем: ранее он сделал из нее своеобразный музей, но после его кончины автомобили поместили на хранение, причем сделали это должным образом –из всех систем автомобиля, включая радиатор, были слиты жидкости.

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

После этого олдакары долгое время никто не трогал. А когда их нашли, автомобили оказались в хорошем состоянии, несмотря на то, что дорог они не видели, по предварительным оценкам, 30-50 лет.

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

В общей сложности в коллекции насчитываются 16 легковых авто, которые были выпущены в 1910-1948 годах (при этом 15 из них –1910-1920-х годов производства, и лишь один был произведен в послевоенное время). В коллекции представлены автомобили марок MaxwelI, Cole, Dodge, Ford, Ponriac, Buick и др., при этом вместе с целым авто были также найдены детали от Бьюика 1920-х годов.

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Теперь новые владельцы коллекции рассчитывают, что они смогут открыть на ее базе свой собственный музей, поскольку каждый из этих автомобилей может поразить любого, кто интересуется автомобилями.

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

barnfinds.com

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли брошенный Mercedes, который затем продали за 800 000 долларов, несмотря на его печальное состояние.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
ретро б/у автомобиль
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
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Борисс Робот
Борисс Робот
Артеллерист Моня, нашли "сокирку під лавкою"...
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