"Двигатель стучит": девушка забавно разыграла парня

В сети появилось довольно забавное видео с розыгрышем мотоциклиста. Парень никак не мог найти причину стука в своем байке, и немудрено почему – на самом деле посторонние звуки издавала не техника, а сидящая рядом с ним девушка.

Для "издевательства" она использовала столовые приборы, которые спрятала за своей спиной. И чем больше мотоциклист жал на газ, тем интенсивнее девушка стучала ложками.

Узнал ли мотоциклист правду, неясно, поскольку видео обрывается. Впрочем, не исключено, что ролик вообще является постановочным (звук стука уж очень странный, не характерный для ложек).

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