Двигатель Toyota удивил своим состоянием после 350 000 км резкой езды

В сети появилось видео, которое наглядно демонстрирует качество механики Toyota-Lexus, слава о котором ходит в народе десятилетиями. В ролике показан двигатель спорт-седана Lexus IS F 2008 года: машина годами эксплуатировалась в режиме активной и резкой езды, но за более чем 350 000 км пробега ее мотор отлично сохранился.

В данном случае речь идет о "тойотовском" 5,0-литровом 2UR-GSE V8 мощностью 450 л.с. (отдача была увеличена тюнерами со стандартных 423 л.с.). Эксперты YouTube-канала Wrench Every Day частично разобрали этот мотор для обслуживания, и особенно удивились состоянию головки блока цилиндров – она на удивление выглядела очень чистой, без отложений сажи, которые со временем накапливаются, особенно если масло в двигателе не менять регулярно. И это при том, что из 355 000 км пробега 72 тыс. км автомобиль отъездил на различных гоночных трассах, включая раллийных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Разумеется, чистая головка двигателя ничего не может сказать о степени износа компонентов, но, тем не менее, они являются хорошим показателем того, что этот спортивный седан находится в хорошем состоянии и в конечном счете сможет преодолеть большое количество километров.

Что же касается самого обслуживания, эксперты лишь заменили масло, прокладку клапанной крышки, ступичные подшипники, а также задние регулировочные рычаги.

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