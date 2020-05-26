Два военных внедорожника продают за 140 000 долларов
Американские военные внедорожники Humvee, которые многим так понравились, что превратились в гражданские Hummer, удивляют до сих пор. Два таких авто продают в интернете.
Объявления размещены одним продавцом на eBay: раз и два. Цены – $52 500 и $89 000 соответственно, но можно купить все сразу, заплатив разом 141 500 долларов. Взамен покупатель получит действительно выдающиеся автомобили.
Мало того, что и сами по себе эти военные Humvee, которые действительно находились в армии, выглядят угрожающе, так они еще оснащены дополнительным оборудованием. Только взгляните на эти огромные мощные бамперы, с помощью которых, кажется, можно эффективно решить любой спор на дороге.
Также стоит отметить дополнительную светотехнику, невероятное количество различных креплений, камер и радаров. В комплекте есть армейские сумки и рюкзаки, а со вторым бронированным внедорожником даже поставляется копия винтовки.
Пробег машин маленький, хотя более дорогой Humvee проехал немного меньше: 698 км против 1450 км. Трудно сказать, возможно ли поставить такое транспортное средство на учет и передвигаться по дорогам общего пользования. Но это, скорее всего, уже будет заботой американских покупателей.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что General Motors возрождает бренд Hummer на грядущем электрическом внедорожнике.