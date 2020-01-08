Два в одном: в Киеве засняли загадочный полицейский ВАЗ

В Киеве сфотографировали довольно странный полицейский автомобиль. Машина удивила необычным "довеском".

Соответствующее фото опубликовал в своем фейсбуке журналист ТСН Anton Strashko.

Полицейский ВАЗ-2107 со знаком учебного авто Anton Strashko, Facebook

На снимке видно ВАЗ-2107 с полицейскими номерами, у которого на крыше почему-то располагается знак учебного автомобиля. Скорее всего, на автомобиле передвигается одна из следственно-оперативных групп полиции (зачастую они используют именно вазовские "семерки"), но вот почему он оснащён магнитным знаком "У", остается загадкой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что:

В Киеве заметили никому неизвестную Toyota за 300 000 долларов.

В Запорожской области было найдено кладбище "Славут". Ранее эти авто использовались в такси.

Auto Oboz нашел самый дешевый Lanos на просторах Сети. Его цена – 350 евро.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!