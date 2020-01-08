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8 января • обновлено в 20:00
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Два в одном: в Киеве засняли загадочный полицейский ВАЗ

1.8т
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В Киеве сфотографировали довольно странный полицейский автомобиль. Машина удивила необычным "довеском".

Соответствующее фото опубликовал в своем фейсбуке журналист ТСН Anton Strashko.

Полицейский ВАЗ-2107 со знаком учебного авто

Полицейский ВАЗ-2107 со знаком учебного авто

Anton Strashko, Facebook

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На снимке видно ВАЗ-2107 с полицейскими номерами, у которого на крыше почему-то располагается знак учебного автомобиля. Скорее всего, на автомобиле передвигается одна из следственно-оперативных групп полиции (зачастую они используют именно вазовские "семерки"), но вот почему он оснащён магнитным знаком "У", остается загадкой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
полиция авто
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