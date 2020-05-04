Два в одном: на аукцион выставили необычный "тянитолкай"

Аукционный дом Mecum обычно предлагает редкие и коллекционные автомобили, но этот Dodge Double Header, безусловно, выделяется среди них.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Этот удивительный "тянитолкай" представляет собой симбиоз Dodge Colt/Plymouth Champ 1981 года. Под этими именами в США продавался Mitsubishi Mirage/Colt четвертого поколения.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Кому пришла в голову мысль сотворить подобное чудо, история умалчивает. Автомобиль попал на аукцион в числе других машин из коллекции Далласа и Эмми Хоукинс, которые решили расстаться с частью своих ретро машин.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Две машины были разрезаны пополам, а затем соединены в единое целое. Получившийся "тянитолкай" окрасили в красный цвет, а крышу отделали черной виниловой пленкой. Двухцветную тему продолжили в салоне: одна половина имеет черный салон с черными кожаными сиденьями и красным декором. Другая половина, наоборот, получила красный салон с красными кожаными сиденьями, черным кантом и черными вставками.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Под капотами находятся 1,6-литровые четырехцилиндровые двигатели мощностью 81 л.с. каждый и две 4-ступенчатые коробки передач. Автомобиль находится в полностью рабочем состоянии и способен двигаться в обоих направлениях как обычный автомобиль.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

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