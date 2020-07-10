Два незнакомых автоугонщика врезались друг в друга во время погони

В американском штате Орегон произошел довольно интересный случай. По чистому стечению обстоятельств полиция задержала вместо одного угонщика сразу двух автомобильных воров. И все это – благодаря аварии двух преступников, который действовали независимо друг от друга.

Как сообщает Motor1, полицейский патруль города Ньюберг заметил на дороге угнанный Toyota Land Cruiser. Сразу после этого он начал преследование, требуя от водителя немедленно остановиться и сдаться.

Погоня продолжалась всего несколько кварталов – до тех пор, пока водитель LC не столкнулся с другим авто, Buick Regal. Копы немедленно арестовали подозреваемого, который управлял Тойотой, и выдвинули ему обвинения. Ну а поскольку произошло ДТП, им также пришлось задокументировать происшествие и взять данные у девушки, сидевшей за рулем "Бьюика"

Какого же было удивление правоохранителей, когда выяснилось, что Бьюик тоже числится в угоне. В итоге, в патрульный автомобиль сели сразу два угонщика – 27-летний Рэнди Ли Купер и 25-летняя Кристин Николь Бэгью. Причем девушка была еще и в состоянии наркотического опьянения.

Двое угонщиков, которые столкнулись друг с другом Фото: motor1.com

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