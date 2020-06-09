Два десятка спортивных Toyota гниют под открытым небом

Британский автолюбитель обнаружил в Северном Уэльсе "кладбище" редких спортивных Toyota MR2, которые гниют под открытым небом.

Заброшенные Toyota MR2 обнаружили в Великобритании facebook.com/Keith Browne

Около двух десятков купе и родстеров 80-90-х годов выпуска находятся в плачевном состоянии: часть разобрана на запчасти, остальные просто медленно умирают. Фотографии на своей страничке в соцсети разместил британец Кит Браун (Keith Browne).

Заброшенные Toyota MR2 обнаружили в Великобритании facebook.com/Keith Browne

Автомобили принадлежат специализированному магазину MR2-Ben по продаже запчастей на спортивные модели Toyota. На фото видно, что "разборка" в основном состоит из моделей MR2 первого и второго поколения.

Заброшенные Toyota MR2 обнаружили в Великобритании facebook.com/Keith Browne

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Напомним, что компактная среднемоторная Toyota MR2 выпускалась с 1984 по 2007 год и пережила три поколения. Автомобиль оснащался различными вариантами атмосферных и турбированных двигателей, а также различными вариантами кузовов.

Toyota MR2 первого поколения (1984-1989) toyota.com

Toyota MR2 второго поколения (1989-1999) toyota.com

Третья генерация Toyota MR2 (1999-2007) toyota.com

Благодаря компактным размерам, низкому центру тяжести и центральному расположению мотора, MR2 отличался великолепной управляемостью и завоевал немало позитивных откликов в прессе. Интересно, что в настройке модели в разные годы принимали участие профессиональные автоспортсмены, например, титулованный американский гонщик Ден Герни.

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