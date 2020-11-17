Дуэйн 'Скала' Джонсон не смог поместиться в электромобиль Porsche

Голливудский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" не смог влезть в Porsche Taycan. Немецкий спортивный электрокар оказался слишком маленьким для него: а именно, "подвела" очень широкая спина знаменитости.

Необычный случай произошел во время съемок комедийного боевика "Красное уведомление", который должен выйти на экраны в 2021 году. Как пишет Autoblog, в одной из сцен фильма Дуэйн должен был эффектно запрыгнуть в спортивный автомобиль и начать погоню. Выбор постановщиков пал на Porsche Taycan. За машину заплатили большие деньги, кроме того, было сложно организовать ее доставку из-за пандемии. В итоге, электрокар все же удалось привезти, однако возникла еще одна, на этот раз самая большая проблема – Джонсон пытался сесть в "Тайкан", но все попытки были тщетными.

По словам "Скалы", режиссер фильма сначала нервничал, но затем сильно рассмеялся, как и вся съемочная площадка. Впоследствии сцену всё же сняли, но не в том виде, котором планировалось изначально.

Стоит отметить, что Дуэйн Джонсон уже первый раз испытывает проблемы со спортивным авто. Около 5 лет назад актер заявил, что не смог поместиться в Ferrari LaFerrari.

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