ДТП с участием 66 автомобилей показали на видео

На минувшей неделе на восточную часть США обрушился сильный снегопад, который привел не только к затрудненному движению на дорогах, но и масштабным ДТП. Одна из таких аварий произошла на шоссе I-80 в Пенсильвании: в общей сложности в ней пострадало 66 автомобилей.

На видео, снятом одним из автомобилистов и размещенном на YouTube-канале American Truck Drivers, можно увидеть последствия этого происшествия. В снежном плену оказалось 55 грузовых и 11 легковых автомобилей, большая часть из них получили повреждения. Также не обошлось без жертв – погибло два человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что из-за ДТП трасса была закрыта на 18 часов. Водители смогли разъехаться (только те, чьи машины не пострадали) лишь после уборки хайвея.

К слову, на отрезке дороги, где произошла авария, был небольшой слой снега, а вот в некоторых местах в северо-восточных штатов Америки высота осадков достигала более 1 метра.

Отметим, что при движении по снегу необходимо придерживаться большего интервала, чем обычно. Кроме того, желательно снизить скорость – хотя бы на 20 км/ч. Подробнее о правильном вождении зимой OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале.

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