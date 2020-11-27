DS представил премиум-седан с расходом топлива 1,5 л/100 км

В Европе официально дебютировал новый премиум-седан DS 9. Новинка займет верхнюю строчку в модельной линейке французского бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После ухода со сцены футуристического Citroen C6 в 2012 году, Франция осталась без представительских седанов. Поєтому Эммануэль Макрон вынужден был приветствовать своих граждан во время инаугурации из кроссовера, к счастью, французского бренда. В компании DS решили исправить положение и провели европейскую презентацию своего нового флагмана – седана DS 9.

Автомобиль построен на платформе EMP2. На выбор предлагается три варианта силовых агрегатов – классический бензиновый ДВС PureTech 225, а также два гибрида – E-TENSE 225 и E-TENSE 4×4 360. Еще один гибридный вариант с увеличенным запасом хода E-TENSE 250 появится немного позже.

Наиболее мощная версия DS 9 E-TENSE 4×4 360 оснащается двумя электрическими моторами мощностью 110 и 113 л.с., а также 200-сильным бензиновым двигателем семейства PureTech. Суммарная мощность такого "трио" составляет указанные в индексе модели 360 "лошадок", а крутящий момент достигает 520 Нм. В списке опций модели – черные логотипы DS Performance на тормозных суппортах и 20-дюймовые легкосплавные диски Munich.

Версия E-TENSE 225 способная преодолеет исключительно на электротяге до 48 км благодаря батарее энергоемкостью 11,9 кВтч. В гибридном режиме расход топлива по циклу WLTP обещают всего 1,5 л/100км.

Для новинки первоначально будут доступны два уровня оснащения – Performance Line+ и Rivoli+, отличающиеся материалами отделки и декором.

DS 9 оснащается системами полуавтоматического управления 2-го уровня, а в списке опций есть активная подвеска, адаптивные светодиодные фары, аудиосистема Focal Electra, системы бесключевого доступа и запуска мотора, ночного видения, контроля за состояние водителя и "слепыми" зонами, распознавания дорожных знаков и экстренного торможения.

Для модели будут предложены 5 особых цветов кузова: Pearl White, Midnight Blue, Pearl Crystal, Artense Grey и Perla Nera Black. Самый элегантный автомобиль современной Франции оценили в 47,7 тысяч евро за версию с ДВС, а топовая E-TENSE 4×4 360 обойдется минимум в 80 тысяч евро. Первые экземпляры поступят к покупателям в сентябре 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания DS будет выпускать новую премиум-модель DS на заводе Opel