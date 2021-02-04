DS представил новое поколение хэтчбека DS 4

Французский премиальный бренд DS презентовал новое поколение хэтчбека DS 4, который будет конкурировать с Audi A3, BMW 1-серии и Mercedes-Benz A-Class.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил выразительный дизайн в стилистике других моделей бренда.

Дизайн новинки выполнен в стилистике других моделей бренда int-media.dsautomobiles.com

По сравнению с предшественником новинка стала крупнее и получила широкие задние двери с электроприводами стекол (на предшественнике они не открывались). Длина выросла до 4,4 м, а колесная база теперь достигает 2675 мм. Это позволило существенно увеличить пространство в салоне, особенно для задних пассажиров.

Увеличение размеров позволило расширить пространство в салоне int-media.dsautomobiles.com

В духе времени машина получила выдвижные ручки дверей, а головная светотехника с матричными светодиодами имеет подвижный центральный модуль, способный поворачиваться в диапазоне 33,5 градуса. Дополняют стильный образ DS 4 крупные легкосплавные диски оригинального дизайна диаметром 19 или 20 дюймов.

Светотехника с матричными LED имеет подвижный центральный модуль, способный поворачиваться в диапазоне 33,5 градуса int-media.dsautomobiles.com

Для создания новинки воспользовались модульной платформой EMP2, но почти 70% элементов для DS4 создали заново. Покупателям будут предложены бензиновые моторы 1.2 Puretech (130 л.с.) и 1.6 Puretech (180 или 225 л.с.), а также турбодизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Кроме того, есть гибридная PHEV-версия DS 4 E-Tense. Она оснащена бензиновым мотором 1.6 (180 л.с.) и электромотором (110 л.с.). Суммарная мощность силового агрегата достигает 225 л.с. Батареи емкостью 12,4 кВтч должно хватить на 50 км пробега на электротяге. Все DS 4 оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом.

Все DS 4 оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом int-media.dsautomobiles.com

Дизайн интерьера традиционно для бренда являет собой царство эклектики. Центральные дефлекторы вентиляции выполнены в едином блоке с пультом климат-контроля, а боковые расположили на дверных панелях. Клавиши стеклоподъемников установлены в вертикальной плоскости, а от ручек дверей отказались. Для отделки использованы кожа, замша, деревянный шпон и углепластик, а сиденья можно дополнить вентиляцией и массажем.

Дизайн интерьера традиционно для бренда являет собой царство эклектики int-media.dsautomobiles.com

Выбор режимов АКП осуществляется кнопками на центральном тоннеле, а перед ним расположена 5-дюймовая сенсорная панель для управления работой информационно-развлекательной системой с функцией распознавания движений. Вся вспомогательная информация выводится на широкий 10-дюймовый дисплей, а пользователям предлагается большой выбор онлайн сервисов. Наиболее важная информация передается на лобовое стекло перед глазами водителя. Для меломанов предусмотрели опционную аудиосистему Focal Electra с 14-ю динамиками.

Для повышения ездового комфорта модель получила подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, жесткость которых меняется на основании данных с фронтальной камеры, сканирующей дорожное полотно перед машиной. Адаптивный круиз-контроль Drive Assist 2.0 имеет второй уровень автономности, а инфракрасная камера ночного видения способна распознавать объекты на расстоянии до 200 м.

Внедорожная версия DS 4 Cross внешне отличается черной пластиковой защитой и рейлингами на крыше int-media.dsautomobiles.com

Для новинки предложили две специальные версии. Спортивная Performance Line отличается декором и отделкой салона. Внедорожная DS 4 Cross – черной пластиковой защитой, рейлингами на крыше, наличием системы помощи при спуске с горы, а также дополнительными режимами для движения по песку, снегу и грязи.

У европейских дилеров DS4 появится в четвертом квартале текущего года int-media.dsautomobiles.com

У европейских дилеров DS4 появится в четвертом квартале текущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания DS представила в Украине гибридный кроссовер DS 7 Crossback.