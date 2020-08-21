DS 3 Crossback расширяет выбор комплектаций и двигателей для Украины

Украинским поклонникам премиального французского бренда DS предлагается широкий выбор версий и моторов для максимальной персонализации модели DS 3 Crossback.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

С момента начала продаж в мае 2020 года стильный кроссовер DS 3 Crossback уже успел завоевать внимание своей аудитории. Лимитированная версия Performance Line+ очень быстро нашла своих покупателей благодаря эксклюзивному исполнению и ограниченному количеству автомобилей. Отныне DS 3 Crossback становится еще более привлекательным для украинских покупателей благодаря существенно расширенному выбору комплектаций, новым вариантам отделки, мощным бензиновым и дизельному двигателям. Благодаря этому каждый покупатель сможет выразить свою индивидуальность.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Бренд DS Automobiles делает акцент не только на создании уникальных автомобилей, но и уникального мира для своего клиента. Поэтому каждая модель DS Automobiles выделяется оригинальным и незабываемым дизайном, характерными деталями и широким выбором отделочных материалов. Все это служит единой цели – создать не просто транспортное средство, а объект самовыражения для человека. Автомобиль должен передавать ценности, увлечения, приоритеты своего владельца.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Компактный кроссовер DS 3 Crossback выделяется уникальным и экспрессивным дизайном, который никого не оставит равнодушным: миндалевидные фары, "акульи плавники" на задних дверях, динамичный наклон задних стоек крыши, крупные колесные диски.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

В салоне водителя и пассажиров встречают высококачественные материалы отделки и ромбовидные элементы дизайна.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

DS 3 Crossback имеет запоминающийся облик и безошибочно выделяется в потоке машин. Сделать его еще более оригинальным можно благодаря двум уровням оснащения, которые предлагаются украинским покупателям – So Chic и Grand Chic.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Комплектация So Chic включает оригинальную черную решетку радиатора DS Wings с хромированными элементами, а черная крыша и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Madrid подчеркнут элегантность автомобиля. Уникальная отделка салона DS Inspiration Montmartre впечатляет сочетанием черной ткани с бронзовыми вкраплениями.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Исполнение Grand Chic предлагает еще более изысканный и уникальный стиль. Внешне версию легко отличить по матричным светодиодным фарам DS Matrix LED Vision, 18-дюймовым колесным дискам Shanghai, двойному хромированному симметричному выхлопному патрубку (для двигателя PureTech 155). В исполнении DS Inspiration Performance Line для отделки интерьера используется алькантара. Салон украшен логотипами Performance Line, а педали получили алюминиевые вставки.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Новые варианты исполнения автомобиля принесли с собой и новое высокотехнологичное оснащение. Ряд систем и функций служат повышению безопасности движения, другие – заботятся о комфорте.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

DS 3 Crossback в комплектации So Chic, оснащается системой Active Safety Brake, которая предупредит о возможном столкновении и может самостоятельно задействовать тормоза, чтобы избежать ДТП. Кроме того, автомобиль может предложить функцию контроля рядности движения и распознавание знаков ограничения скорости.

Вариант Grand Chic добавляет к этому: адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки Stop & Go, активную систему удержания в полосе движения, контроль "слепых зон", проекционный дисплей.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Создатели модели DS 3 Crossback уделили внимание не только безопасности, но и заботе о людях в салоне. Мультимедийная система с поддержкой технологий Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка смартфона, камера заднего вида и датчики парковки – все это делает ежедневные поездки проще, легче и приятней.

Вместе с расширением гаммы версий увеличилось количество предлагаемых силовых агрегатов. Для новинки предложены современные бензиновые и дизельные турбо-моторы, которые работают в паре с 8-ступенчатой АКП.

Бензиновый двигатель 1.2 PureTech 130 обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент (130 л.с., 230 Нм), при этом потребляя лишь 7,4 л топлива на 100 км в смешанном цикле. Любителей динамичного драйва обязательно заинтересует версия 1.2 PureTech 155. Благодаря высокой мощности мотора (155 л.с., 240 Нм) автомобиль обеспечивает хорошую динамику разгона – 8,2 с до "сотни" и высокую максимальную скорость – 208 км/ч.

Для тех покупателей, кто часто ездит на дальние расстояния или хочет получить минимальный расход топлива, доступна дизельная версия 1.5 BlueHDi 130. Высокоэффективный турбодизель обладает впечатляющей топливной экономичностью – 3,8 л на 100 км в смешанном цикле.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Новые исполнения кроссовера уже доступны для украинских покупателей:

DS 3 Crossback So Chic 1.2 PureTech 130 АКП-8 – от 680 400 грн.

DS 3 Crossback So Chic 1.5 BlueHDi 130 S&S АКП-8 – от 720 900 грн.

DS 3 Crossback Grand Chic 1.2 PureTech 155 АКП-8 – от 796 200 грн.

DS 3 Crossback Grand Chic 1.5 BlueHDi 130 S&S АКП-8 – от 819 900 грн.

Кроссовер DS 3 Crossback является идеальным "холстом", на котором каждый покупатель может написать свое послание окружающему миру. Благодаря существенному расширению количества версий модели, покупатели получили еще больше возможностей для самовыражения.

DS3 Crossback. Фото: dsautomobiles.com.ua

Познакомьтесь с иконой городского стиля лично и убедитесь в уникальности данного автомобиля. Более детальная информация в шоуруме модели.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания DS Automobiles будет собирать автомобили на заводе Opel

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram