Другой Rapid: Skoda вновь удивила новой моделью

Хэтчбек Skoda Scala 2019 пришел на смену бюджетной модели Skoda Rapid. Но в Китае, как всегда, все по-другому. Там на рынок выходит новая Шкода Рапид 2021.

Популярный бюджетный автомобиль в лице новой модели представляет собой рестайлинг прежней машины. Интересно, что компания уже показывала новую Skoda Rapid для рынков развивающихся стран. Как стало известно OBOZREVATEL, теперь пришла очередь авто для Китая.

Новую Skoda Rapid 2021 показали на фото skoda-auto.com

В Поднебесной автомобиль, в отличие от европейской версии (лифтбек), всегда предлагали в кузовах седан и хэтчбек на выбор. Обновление затронуло обе модификации. Так, пятидверный автомобиль теперь похож на упомянутую Шкода Скала.

Skoda Rapid благодаря обновлению выглядит современно skoda-auto.com

Новинка получила треугольные передние фары, решетку характерной формы и новый бампер с крупным воздухозаборником и хромированным декором. Вдобавок хэтчбек Шкода Рапид получил небольшие шильдики на передних крыльях.

В КНР предлагают не только седан, но и хэтчбек Skoda Rapid skoda-auto.com

Сзади седан Шкода Рапид выглядит довольно строго skoda-auto.com

Новый седан спереди выглядит так же, но корма у автомобилей по понятным причинам отличается. Хотя дизайн фонарей и задних бамперов у машин пересекается. Салон Skoda Rapid 2021 получил обновленную информационно-развлекательную систему и улучшенную отделку.

Салон Шкода Рапид слегка освежили skoda-auto.com

Двигатель остался прежним – атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 л выдает 112 л.с. и работает с 5-ступенчатой МКПП и 6-ступенчатым АКПП. В переводе на понятную валюту бюджетный седан Шкода и хэтчбек в Китае оценили от 11,2 и 11,6 тыс. долларов соответственно.

Ранее в сети уже показывали новую Skoda Rapid для Китая Министерство промышленности КНР

На разных рынках Skoda Rapid 2021 будет отличаться skoda-auto.com

Китайская Шкода Рапид до обновления выглядела так skoda-auto.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, бюджетный автомобиль Skoda Rapid продолжит существование под другим брендом. Ведь новый VW Polo оказался перелицованной модификацией популярной чешской модели: появились изображения и детали о новинке.

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