Другое лицо: новый Mercedes S-Class W223 тайком засняли на заводе

Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением своего флагмана – S-Class W223. Недавно в стенах завода фотошпиону удалось заснять новинку живьём.

Фото Mercedes-Benz S-Class W223 опубликовали в соцсети Instagram. На нём автомобиль запечатлён с переднего ракурса, благодаря чему можно сделать кое-какие выводы по оформлению "лица" предстоящего седана.

Mercedes-Benz S-Class W223 instagram.com/cochespias

Одним из самых примечательных элементов следующего S-Class станет новая решётка радиатора – она будет более закруглённой по бокам и с ярко выраженными хромированными полосами. Кроме того, седан получит другую оптику, она станет намного уже, а также новый передний бампер. Подобное оформление передней части, кстати, будет и у обновлённого Mercedes-Benz E-Class W213.

Mercedes-Benz E-Class W213 instagram.com/cochespias

Среди других изменений – новые боковые зеркала, "утопленные" в кузов дверные ручки с хромированной отделкой и характерная "поясная" линия.

Несколько дней назад в Сети также появились шпионские фото салона S-Class W223, которое свидетельствует о том, что салон удивит еще больше. Вместо привычного экрана мультимедиа появится огромный, размером с с iPad Pro, дисплей. Похожий тачпад используют электрокары Tesla Model S и Model X.

Mercedes-Benz S-Class W223 carscoops.com

Что касается технических характеристик Mercedes-Benz S-Class W223, ходят слухи, что новинка будет предлагаться только с гибридными силовыми агрегатами, построенными на базе новейших 3,0-литровых бензиновых и 2,9-литровых дизельных рядных двигателей марки, а также чисто электрической силовой установкой (такая версия получит название EQS). Однако не исключено, что в гамме сохранятся чистые "шестерки", V8 и V12.

Ожидается, что совершенно новый Mercedes-Benz S-Class дебютирует до конца этого года, а в продажу он поступит в начале 2021-го.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Германии показали самый необычный Mercedes Sprinter (сполйер – у него нет крыши).

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