Древний Ford начала ХХ века уничтожил современную BMW в ДТП

В американском штате Пенсильвания произошло необычное ДТП. На дороге столкнулись старый Ford Model A и современный кроссовер BMW X3. Разница возраста между машинами – около 100 лет.

Неизвестно, с какой скоростью двигались автомобили, но они получили странные повреждения. Раритетный Ford отделался небольшими помятостями и разбитой фарой – автомобиль будет нетрудно отремонтировать, особенно учитывая, что коллекционные автомобили стараются всегда держать в хорошем состоянии.

Но кроссовер BMW X3 пострадал намного сильнее. Машина улетела в кювет, при этом в передней части заметны сильные повреждения, а от кормы вообще почти ничего не осталось. Автомобиль наверняка не будут восстанавливать – страховая компания просто спишет его для продажи на аукционе.

Старый Ford Model A получил незначительные повреждения. Фото: New Kingstown Fire Co.

Раритетный автомобиль удастся восстановить. Фото: New Kingstown Fire Co.

Исход такого необычного ДТП кажется довольно неоднозначным, если учитывать, что современные автомобили спроектированы таким образом, чтобы не только предложить водителю и пассажирам крепкий кузов, но и предусмотреть зоны деформации.

Кроссовер BMW X3 сильно пострадал от столкновения. Фото: New Kingstown Fire Co.

Таким образом, благодаря программируемым зонам деформации, энергия от удара распространяется по кузову более равномерно. В итоге люди внутри транспортного средства легче перенесут столкновение. При этом автомобиль может выглядеть откровенно плохо после ДТП и уже не подлежать восстановлению.

Скорее всего, страховая компания спишет машину. Фото: New Kingstown Fire Co.

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