Дожили: вместо колес на ВАЗ-2107 установили шагающие ноги

Представить автомобиль с ногами вместо колес довольно сложно – такое можно увидеть разве что в голливудских фантастических фильмах. Тем не менее, одни умельцы решили воплотить данную идею в самую настоящую реальность, несмотря на всё её безумство и нелепость.

Пошли на это авторы YouTube-канала Гаража 54 – они и до этого выделялись тем, что строили самые необычные машины. Энтузиасты взяли старый ВАЗ-2107, и вместо задних колес установили на машину подвижные металлические ноги – точно как у робота.

ВАЗ-2107 с ногами вместо колес Скрншот видео

Чтобы сложный механизм работал, пришлось проделать немалую работу – одним демонтажем колес дело не ограничилось. Инженеры усилили подвеску, для чего установили жёсткий подрамник. Затем они насквозь просверлили салон в задней части и проложили две большие трубы, к которым присоединили "ноги". Механизма шагания задней оси изобретатели добились благодаря кривошипу – в процессе закручивания он создает тягу на рычагах, а те, в свою очередь, запускают ход новых "колес".

Итог всей этой инженерной затеи? Автомобиль смог на очень маленькой скорости шагать по асфальту (вперед и назад), однако, как только оказался на гравийной дороге, вышел из строя – полуось не выдержала нагрузок и треснула.

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