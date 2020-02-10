Редкий "биток" Porsche продают за цену нового Cayenne

На сайте eBay выставили на продажу разбитый Porsche 911. Объявление примечательно стоимостью авто: несмотря на значительные последствия ДТП, за него просят 90 000 долларов.

Для сравнения, за такие деньги можно приобрести новый Porsche Cayenne (хотя и в минимальной комплектации). Как выяснил OBOZREVATEL, столь высокая цена объясняется тем, что это редкий экземпляр автомобиля – кабриолет Porsche 911 Turbo Slant Nose (он же Flachbau, что переводится как "плоский нос") 1988 года выпуска. Тираж такой модели составил всего 591 ед..

Битый Porsche 911 ebay.com

Интересно, что свои повреждения 911 Turbo Slant Nose заполучил еще в конце 1990-х годов, и и с тех пор он так и не был отремонтирован. Причина тому, по словам владельца, – слишком дорогое восстановление. И фотографии это лишний раз подтверждают: на них можно увидеть, что у кабриолета разбиты кузов и деформировано шасси. Зато целые стёкла и салон.

Битый Porsche 911 ebay.com

Битый Porsche 911 ebay.com

Битый Porsche 911 ebay.com

Пробег машины – около 30 000 км; под капотом установлен 3,2-литровая шестерка мощностью 282 л.с. Двигатель работает в паре с 4-скоростным "автоматом".

Битый Porsche 911 ebay.com

Битый Porsche 911 ebay.com

Битый Porsche 911 ebay.com

Битый Porsche 911 ebay.com

К слову, целые Porsche 911 Turbo Slant Nose стоят в среднем 300 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в реке утопили новый кроссовер Audi RS Q8. Владелец успел поездить на машине всего три недели.

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