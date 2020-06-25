Дорого и красиво: британцы возродили 60-летний Jaguar

Британская компания Eagle E-Type порадовала фанов классических британских спорткаров новой моделью – стильным и элегантным купе E-Type Lightweight GT.

Компания Eagle E-Type была основана в 1984 году группой поклонников Jaguar E-Type. Первоначально она специализировалась на реставрации культовой модели, но некоторое время спустя начала собственное производство рестомодов на основе E-Type. Так появились модели Eagle Speedster, Low Drag GT и Spyder GT.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

Теперь к ним добавилась новинка, получившая название Lightweight GT. Она создана в память о 12-ти экземплярах облегченного гоночного Jaguar E-Type Lightweight 1963 года, но в отличие от именитого прообраза, предназначена для повседневной эксплуатации по дорогам общего пользования.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

Благодаря использованию легких сплавов и материалов, таких как алюминий, магний, титан и инконель, снаряженная масса машины составляет всего 1017 кг.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

На создание авто требуется 8 тысяч часов ручной работы, из них 2500 часов уходит на изготовление копии кузова в стиле оригинального Jaguar E-Type Lightweight.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

Под стремительным капотом располагается атмосферная 4,7-литровая рядная "шестерка" с тремя карбюраторами Weber. Она развивает мощность 380 л.с., а крутящий момент достигает 508 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. По словам производителя, на разгон до первой "сотни" рестомоду требуется менее 5 секунд, а максимальная скорость достигает 273 км/ч.

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Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

В компании также отмечают, что Lightweight GT отличается от классического E-Type улучшенной аэродинамикой. Для этого был увеличен задний свес и площадь лобового стекла, а новые боковые панели кузова позволили не только разместить сиденья ниже, но и увеличили жесткость конструкции. Колесные арки расширили, чтобы они могли вместить 16-дюймовые колесные диски из магниевого сплава.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

Автомобиль получил полностью независимую подвеску всех колес с регулируемыми амортизаторами Ohlins. Справиться с мощным и быстрым спорткаром помогут вентилируемые тормозные диски от AP Racing диаметром 280 мм.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

Автомобиль будет выпускаться лимитированной серией под конкретных клиентов. Стоимость пока не называется, но судя по предыдущим проектам компании, автомобиль обойдется в 750-800 тысяч евро.

Eagle E-Type Lightweight GT. Фото: eaglegb.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, британская компания предлагает превратить ретрокар в электромобиль.