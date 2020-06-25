Дорого и красиво: британцы возродили 60-летний Jaguar
Британская компания Eagle E-Type порадовала фанов классических британских спорткаров новой моделью – стильным и элегантным купе E-Type Lightweight GT.
Компания Eagle E-Type была основана в 1984 году группой поклонников Jaguar E-Type. Первоначально она специализировалась на реставрации культовой модели, но некоторое время спустя начала собственное производство рестомодов на основе E-Type. Так появились модели Eagle Speedster, Low Drag GT и Spyder GT.
Теперь к ним добавилась новинка, получившая название Lightweight GT. Она создана в память о 12-ти экземплярах облегченного гоночного Jaguar E-Type Lightweight 1963 года, но в отличие от именитого прообраза, предназначена для повседневной эксплуатации по дорогам общего пользования.
Благодаря использованию легких сплавов и материалов, таких как алюминий, магний, титан и инконель, снаряженная масса машины составляет всего 1017 кг.
На создание авто требуется 8 тысяч часов ручной работы, из них 2500 часов уходит на изготовление копии кузова в стиле оригинального Jaguar E-Type Lightweight.
Под стремительным капотом располагается атмосферная 4,7-литровая рядная "шестерка" с тремя карбюраторами Weber. Она развивает мощность 380 л.с., а крутящий момент достигает 508 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. По словам производителя, на разгон до первой "сотни" рестомоду требуется менее 5 секунд, а максимальная скорость достигает 273 км/ч.
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В компании также отмечают, что Lightweight GT отличается от классического E-Type улучшенной аэродинамикой. Для этого был увеличен задний свес и площадь лобового стекла, а новые боковые панели кузова позволили не только разместить сиденья ниже, но и увеличили жесткость конструкции. Колесные арки расширили, чтобы они могли вместить 16-дюймовые колесные диски из магниевого сплава.
Автомобиль получил полностью независимую подвеску всех колес с регулируемыми амортизаторами Ohlins. Справиться с мощным и быстрым спорткаром помогут вентилируемые тормозные диски от AP Racing диаметром 280 мм.
Автомобиль будет выпускаться лимитированной серией под конкретных клиентов. Стоимость пока не называется, но судя по предыдущим проектам компании, автомобиль обойдется в 750-800 тысяч евро.
Как писал ранее OBOZREVATEL, британская компания предлагает превратить ретрокар в электромобиль.