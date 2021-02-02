Какие кроссоверы появятся в Украине в 2021 году: самые долгожданные модели

На автомобильный рынок Украины в 2021 хлынут самые свежие новинки. На этот раз рассмотрим кроссоверы – самый быстрорастущий сегмент.

AutoOboz выяснил, какие модели внедорожников, кроссоверов и прочих SUV стоит ожидать в 2021 году. Некоторые автомобили придется немного подождать, другие уже продаются.

Kia

На мировом рынке Kia заготовила множество новинок на этот год. Что доберется до Украины – пока неизвестно. Точно можно сказать, что традиционно любимый нашими покупателями Kia Sportage появится точно. Но, скорее всего, в 2022 году – автомобиль еще не показали мировой общественности, а дорожные испытания предсерийных прототипов продолжаются.

Kia Rio X будут собирать в Запорожье Kia

Есть другая интересная новинка – рестайлинговый бюджетный кроссовер Kia Rio X, построенный на базе стандартного седана Rio. Конечно, на бездорожье в этой машине лучше не заезжать, но благодаря увеличенному почти до 20 см клиренсу автомобиль будет чувствовать себя уверенно на разбитых городских дорогах. Крупноузловую сборку модели наладят на заводе ЗАЗ в Запорожье.

Hyundai

В Украину ожидаются поставки самого маленького кроссовера Hyundai – Venue. Автомобиль с бойким дизайном, стильным современным интерьером и компактными размерами должен приглянуться молодым покупателям и современным семьям, преимущественно предпочитающим городскую среду. Известна цена – от 513 100 грн. Соперники – Peugeot 2008, Opel Crossland и Ford Puma.

Hyundai Venue достигает в длину около 4 м Hyundai

Hyundai Tucson – важный автомобиль для украинцев, ведь по итогу 2020 года модель вошла в десятку наиболее популярных новых машин. Теперь мы готовы встретить кроссовер следующей генерации. Тем более, несмотря на невероятный скачок в дизайне, цена выросла незначительно – с 678 700 до 707 300 грн.

Hyundai Tucson очень любят в Украине Hyundai

Еще одна новинка от южнокорейского производителя на нашем рынке – полноразмерный SUV Hyundai Palisade. Интересная модель, с которой компания намерена продемонстрировать свой потенциал в премиальном сегменте. В этом помогут брутальный дизайн, качественный современный интерьер и технологичное оснащение. Вообще, привезти такую машину в Украину – смелое решение. Автомобили Hyundai у нас пользуются спросом, но к дорогим моделям бренда придется привыкать. Надеемся, все получится. Цена – от 1 472 500 грн. По размеру и позиционированию кроссовер напоминает Toyota Highlander, да и ценовая категория примерно та же.

Palisade – флагман Hyundai в сегменте внедорожников Hyundai

Volkswagen

Немецкий автопроизводитель отличился самым компактным кроссовером, который некоторое время продается в Западной Европе. Теперь VW T-cross, построенный на платформе и агрегатах хэтчбека Polo, добрался до Украины. Минимальный ценник – 641 208 грн. Чуть дороже, чем у тех же Hyundai Venue и Opel Crossland, но уже в базовой комплектации Volkswagen T-cross хорошо оснащен.

VW T-cross – самый маленький кроссовер компании Volkswagen

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых кроссоверах, которые существуют сегодня. Цены стартуют от $4000.