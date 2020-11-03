Договор купли-продажи авто на 2020 год: как оформить и какие нужны документы

Украинцы продолжают покупать (и продавать) автомобили, несмотря на неопределенную экономическую ситуацию. На этом фоне договор купли-продажи является обязательным документом.

АвтоОбоз напоминает, как оформить сделку, куда обращаться, сколько необходимо заплатить за оформление и какой пакет документов нужно собрать.

Где оформить договор купли-продажи авто

Все операции по переоформлению транспортных средств сегодня происходят в сервисных центрах МВД Украины, которые пришли на смену МРЭО. Договор купли-продажи можно составить и самостоятельно, а заверить – в любой нотариальной конторе.

При этом присутствие продавца даже необязательно, если на руках есть все документы на машину. Однако в таком случае существует угроза покупки нелегального транспортного средства, что логично сулит проблемы с законом в дальнейшем. Если поставить подписи, но перед этим ничего не проверить, проблем не избежать.

Сервисный центр МВД – место, где можно оформить договор купли-продажи tsn.ua

Какие документы нужны

Паспорта двух сторон (документы, удостоверяющие личность) – оригиналы и копии;

ИНН двух сторон (идентификационный номер налогоплательщика) – оригиналы и копии;

Техпаспорт на автомобиль – оригинал и копия;

Бланк договора-купли продажи автомобиля – 3 экземпляра;

Документ об оплате налога на доход от продажи движимого имущества (в отдельных случаях);

Справка об оценочной или среднерыночной стоимости автомобиля (в отдельных случаях).

Бланк договора предоставляется непосредственно в территориальном сервисном центре МВД Украины. Один экземпляр на руки получит покупатель, второй – продавец, а третий останется в сервисном центре на три года.

Сколько стоит оформление купли-продажи авто в Украине

Заплатить фактически нужно только за бланки договора в сервисном центре МВД. Если владелец транспортного средства продает автобус, грузовое авто, тягач или прицеп, он должен заплатить налог с дохода в размере 5%.

В зависимости от типа ТС и количества проданных авто за год, продавец должен оплатить налог на доход auto.24tv.ua

Также 5-процентый налог придется выплатить в случае продажи второго транспортного средства в течение одного календарного года. При этом необходимо добавить к пакету документов данные об оценочной или среднерыночной стоимости автомобиля и документ, подтверждающий оплату налога на доход от продажи. Если продажа движимого имущества третья (или более) за год – налог составит 18% (ранее было всего 5 процентов, но соответствующие изменения вступили в силу в 2020 году).

Оформление сделки

Сделка купли-продажи сопровождается оформлением соответствующего договора на территории сервисного центра МВД, документ получает печати и подписи сторон там же. В верхней части бланка необходимо указать полные ФИО продавца и покупателя, место и время заключения договора.

Предметом договора является непосредственно транспортное средство. Необходимо указать его ключевые параметры:

вид ТС;

марка (автопроизводитель);

модель;

регистрационный номер;

цвет;

год выпуска;

номер шасси;

номер кузова;

номер двигателя;

объем двигателя;

пробег.

Убедитесь лично в том, что в договоре указаны те же VIN-номера (шасси, кузов, двигатель), что и "набиты" на транспортном средстве, которое является предметом договора купли-продажи. Это один из основополагающих факторов безопасности покупателя и прозрачности сделки.

Необходимо внести в договор корректные VIN-номера bm.img.com.ua

Также в договоре необходимо указать состояние автомобиля и его повреждения и каким техническим регламентам соответствует ТС, отметить гарантийный срок и комплектность, в составе которой согласно договору имущество передается новому собственнику.

В документе нужно указать стоимость покупки, обозначить сроки и тип оплаты. Также устанавливаются порядок разрешения споров, условия изменения и расторжения договора, ответственность сторон и информация о праве собственности. В конце после заключительных положений – реквизиты документов сторон-участников сделки, подписи.

После подписания акта вступает в силу договор купли-продажи vash-yuryst.ua

Сопутствующий документ – акт приема-передачи транспортного средства. После его подписания вступает в силу непосредственно договор купли-продажи.

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