До отказа: автомобили заставили работать без масла

Стас Сидилев Новости 14:15, 4.06.2020 Обновлено: 14:41, 4.06.2020

Мэт Уотсон из Carwow проверил, как долго способен работать автомобиль, в двигателе которого нет масла и охлаждающей жидкости. Эксперимент показали на видео.

Стоит отметить, что технические жидкости и смазочные материалы жизненно необходимы любой машине с двигателем внутреннего сгорания. Не стоит даже задумываться о том, чтобы повторить подобное со своим автомобилем – последствия могут быть фатальными для систем транспортного средства.

Старые машины заставили работать без масла и охлаждающей жидкости
Скриншот видео

В эксперименте участвовали довольно старые б/у автомобили, которые в европейских странах стоят по несколько сотен евро. На видео проверили работу двигателя старой Honda Civic, Peugeot 206 и Ford Focus, которые в буквальном смысле оставили без масла.

Старые машины заставили работать без масла и охлаждающей жидкости
Скриншот видео
Старые машины заставили работать без масла и охлаждающей жидкости
Скриншот видео

При работе на максимальных оборотах двигатель "Форд Фокус" начал издавать подозрительные звуки через 14 секунд и вскоре сломался. Peugeot продержался 47 секунд. Мотор "Хонда Сивик" работал без масла и охлаждающей жидкости на протяжении 2 минут, но продолжил функционировать на сниженных оборотах.

Чтобы "убить" машину, пришлось сесть за руль и увеличить нагрузку. В итоге машина отказала почти через шесть с половиной минут.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал на видео свалку с ненужными электромобилями, которые просто выбросили.

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