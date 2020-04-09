Днепропетровский автозавод: почему о нем мало кто слышал

В Украине наиболее известны два автомобильных завода – ЛуАЗ и ЗАЗ (с месторасположением в Луцке и Запорожье соответственно). Однако мало кто знает, что когда-то свой автозавод существовал и в Днепропетровске (нынешний Днепр).

О том, что раньше был такой завод, напомнило Facebook-сообщество Українські автомобілі. На странице было опубликовано фото "рабочих моментов" этого предприятия, в комментарии к которому была коротко изложена его история.

Строительные работы в цехе шасси Днепропетровского автозавода. Март 1946 года facebook.com/ukrainiancars

Днепропетровский автозавод (ДАЗ) начал свою работу в 1946 году. Первые две машины он выпустил в декабре – это были грузовики ЗиС-5. Помимо того, здесь наладили выпуск автокранов К-31 на базе ЗиС-5, разработаны 3- и 5-тонные гидравлические автопогрузчики моделей 4000 и 4001, а также разработаны и собраны опытные образцы грузовика ДАЗ-150 Украинец, унифицированные с ЗиС-150. Наконец, тут же был создан трёхосный автомобиль-амфибия ДАЗ-485.

Возможно, ДАЗ получил бы такую же славу, как ЛуАЗ и ЗАЗ, однако его история в качестве автомобильного предприятия закончилась спустя 5 лет, в мае 1951 года. Тогда предприятие переквалифицировали на выпуск баллистических ракет: производство автопогрузчиков 4000 и 4001 освоили на Львовском заводе, а ДАЗ-485 отправился в производство под маркой БАЗ (его выпуск наладили для нужд Минобороны СССР). Автокраны же производили уже на Дрогобычском заводе автомобильных кранов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине до сих пор активно эксплуатируются старые автобусы ЛАЗ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!