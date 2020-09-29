Для Toyota Camry сделали ржавый кузов и колесные арки из номерных знаков

Виталий Сазонов Новости 15:37, 29.09.2020

Американские тюнеры воплотили в жизнь необычный проект "рэт-род" на базе Toyota Camry начала 90-х годов (седана серии XV10). Автомобилю придали постапокалиптический внешний вид, благодаря чему его намеренно "состарили".

Как пишет Carscoops, машина имеет ряд внешних особенностей. Главная из них – кузов, который покрыли ржавчиной. Кроме того, "Тойоту" снабдили расширенными колесными арками и спойлером на крышке багажника, изготовленных из старых номерных знаков различных штатов.

Необычный тюнинг Toyota Camry.
Фото: Carscoops

Довершают устрашающую картину фары с изолентой, торчащий прямо из капота выхлоп, часть вырезанной крыши и отсутствие всех стекол, кроме лобового.

Необычный тюнинг Toyota Camry.
Фото: Carscoops
Необычный тюнинг Toyota Camry.
Фото: Carscoops

А вот технически "Кэмри" пребывает в идеальном состоянии. Внешне на это косвенно указывают новые колеса и свежие бамперы.

Необычный тюнинг Toyota Camry.
Фото: Carscoops
Необычный тюнинг Toyota Camry.
Фото: Carscoops
Необычный тюнинг Toyota Camry.
Фото: Carscoops

Принадлежит необычный седан жителю Джорджтауна, штат Индиана, Остину Ли.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что азербайджанец "научил плавать" знаменитый отечественный внедорожник ЛуАЗ "Волынь".

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Тренер сборной РФ назвала самоубийством поездку в Киев на ЧЕ по гимнастике

Ситуация с беби-боксами: как Минсоц пытается "поправить" законопроект и сделать его неработающим

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра. Фото и видео

Украинцам урезали субсидии на оплату ЖКХ

"Погиб цвет нации!" Истории молодых парней из злосчастного Ан-26 под Чугуевом