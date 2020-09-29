Для Toyota Camry сделали ржавый кузов и колесные арки из номерных знаков

Американские тюнеры воплотили в жизнь необычный проект "рэт-род" на базе Toyota Camry начала 90-х годов (седана серии XV10). Автомобилю придали постапокалиптический внешний вид, благодаря чему его намеренно "состарили".

Как пишет Carscoops, машина имеет ряд внешних особенностей. Главная из них – кузов, который покрыли ржавчиной. Кроме того, "Тойоту" снабдили расширенными колесными арками и спойлером на крышке багажника, изготовленных из старых номерных знаков различных штатов.

Необычный тюнинг Toyota Camry. Фото: Carscoops

Довершают устрашающую картину фары с изолентой, торчащий прямо из капота выхлоп, часть вырезанной крыши и отсутствие всех стекол, кроме лобового.

Необычный тюнинг Toyota Camry. Фото: Carscoops

Необычный тюнинг Toyota Camry. Фото: Carscoops

А вот технически "Кэмри" пребывает в идеальном состоянии. Внешне на это косвенно указывают новые колеса и свежие бамперы.

Необычный тюнинг Toyota Camry. Фото: Carscoops

Необычный тюнинг Toyota Camry. Фото: Carscoops

Необычный тюнинг Toyota Camry. Фото: Carscoops

Принадлежит необычный седан жителю Джорджтауна, штат Индиана, Остину Ли.

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