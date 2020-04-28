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28 апреля • обновлено в 14:02
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Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

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Новое поколение Hyundai Elantra пополнится спортивной версией N Line. Автомобиль замечен на тестовом полигоне.

Спортивная версия Elantra N Line получит более жесткую подвеску, новый турбированный мотор, а также некоторые визуальные отличия.

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

carscoop.com

Например, прототип щеголяет стильными лекосплавными дисками оригинального рисунка, низкопрофильной резиной и, несмотря на камуфляж, новыми бамперами, которые придают новинки спортивный и более агрессивный облик.

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

carscoop.com

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

carscoop.com

По словам представителей Hyundai, Elantra N Line получил в свое распоряжение турбированный мотор. Предполагается, что это будет 1,6-литровая "четверка", которая уже используется на хэтчбеке Elantra GT N Line (на других рынках – i30 N Line).

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

carscoop.com

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

carscoop.com

Этот агрегат развивает мощность 201 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод осуществляется на передние колеса.

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

Для Hyundai Elantra готовят спортивную версию N Line

carscoop.com

Перенастройка подвески призвана улучшить управляемость и обеспечить больше эмоций от драйва. Презентация Hyundai Elantra N Line ожидается летом нынешнего года, а осенью новинка должна появится в салонах официальных дилеров.

Пирамида спортивных N-моделей в иерархии Hyundai

Пирамида спортивных N-моделей в иерархии Hyundai

carscoop.com

Важно отметить, что у новинки будет и старшая сестра – Elantra N, с еще более выраженной спортивной составляющей. Модель получит 2-литровый бензиновый турбомотор GDi, который развивает мощность 271 л.с. и крутящий момент 353 Нм. Эта модель также получит ряд модификаций, в том числе адаптивную подвеску и более эффективную тормозную систему.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai представила хот-хэтч Veloster N c инновационной коробкой передач.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Южная Корея Сеул
Теги
новости авто новые авто
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