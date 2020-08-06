Для электромобилей установили свыше 1 000 000 зарядок

На днях электромобили установили исторический рекорд. Общее количество электростанций в мире, предназначенных для их зарядки, превысило показатель в 1 миллион единиц.

Об этом сообщает Automotie News.

Любопытно, но резкий скачок произошел всего-навсего за последние 3 года – еще в 2017-м их количество составляло 500 000. Больше всего новых зарядок за прошедшее время было установлено в Китае и Европе.В ЕС лидером по развитию зарядной инфраструктуры является Франция.

К слову, недавно Европейский Союз объявил, что к 2025 году на территории Старого Света будет установлено 1 млн общественных зарядок.

Эксперты не сомневаются в том, что электромобили и сопутствующая инфраструктура будут лишь усиливать свое присутствие. Bloomberg предполагает, что к 2025 году каждый десятый новый автомобиль,проданный в мире, будет электрическим, а к 2040 году миру потребуется не менее 12 миллионов зарядных станций для "электричек".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электромобиль Mini смог взять на буксир три внедорожника общей массой примерно 9 тонн.