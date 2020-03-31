Для электромобилей создали батарею, которая не убивается

Китайский автогигант BYD давно выпускает электромобили, но на этот раз он "копнул глубже". Компания создала для розеточных авто батарею, которая отличается колоссальной безопасностью и обладает высокой плотностью энергии.

Разработка получила название Blade Battery, она относится к классу литиево-железофосфатных акумулятров (LFP). Особенность этой батареи состоит в том, что она не боится ни пожара, ни перегрева, ни удара, ни пробития. Таким образом, если произойдет ДТП, электромобиль, который будет оснащён такой АКБ, имеет гораздо меньший шанс воспламениться.

Именно так выглядит Blade Battery byd.com

Надежность Blade Battery уже подтвердили испытания: например, в тесте на проникновение гвоздя новая батарея достигла температуры поверхности только от 30 до 60 градусов по Цельсию, в то время как традиционная литий-ионная батарея нагрелась до 500 градусов. Более того, даже при нагреве в печи при температуре 300 градусов Цельсия и перезарядка в 260% не привели к пожару или взрыву батареи. Не сломали новую АКБ различные сгибания и давление под прессом.

Помимо особой химии и корпуса защиты, BYD Blade Battery получила ещё и новую схему упаковки (как говорят в компании, они оптимизировали структуру АКБ), благодаря которой её объемная плотность энергии (полезное использование пространства) оказалась на 50% выше, чем у обычных аккумуляторов.

BYD Han EV - первое авто, которое получило новую АКБ byd.com

Первой моделью электромобиля, которая выедет на дороги с новым аккумулятором, станет электрический седан BYD Han EV, его выход на рынок запланирован на июнь. В топовой версии этот автомобиль будет ускоряться 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжать на одном заряде 605 км. Судя по характеристикам, эта модель метит в конкуренты Tesla Model S.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW X7 рассказала о начинке своего самого сложного электромобиля – водородного кроссовера X5.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!