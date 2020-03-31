Для "дальнобойщиков" презентовали яркую новинку в стиле "вестерн"

Американская компания Western Star, входящая в состав немецкого концерна Daimler AG, представила обновленные тягачи Western Star серии 4700.
Western Star 4700
westernstartrucks.com
Капотные грузовики семейства 4700 Series являются наиболее востребованными у американских дальнобойщиков. Модель в стиле "вестерн" выпускается с 2011 года, а в этом году бестселлер компании существенно обновили.
Серия 4700 является самой популярной в модельной гамме компании
westernstartrucks.com
В первую очередь автомобиль получил новейший 11,9-литровый турбодизель Cummins X12, который можно заказать в различных вариантах мощности – от 350 до 500 л.с. В зависимости от модификации крутящий момент достигает от 1700 до 2300 Нм.
Western Star 4700 получил более мощный и легкий мотор Cummins
westernstartrucks.com
Преимуществом нового двигателя является его небольшой вес, что должно позитивно сказаться на грузоподъемности и эффективности грузоперевозок. Помимо этого покупателям будут предложены и прежние моторы – 9-литровый Cummins L9 и 13-литровый Detroit Diesel DD13.
Приборная панель Western Star 4700
westernstartrucks.com
Другие важным новшеством семейства 4700 стала новая роботизированная коробка передач Detroit DT12. Она имеет функцию помощи подъема на холм и систему контроля сцепления, которая обеспечивает более плавную и комфортную езду. Кроме того, автомобиль получил системы автоматического экстренного торможения и контроля за движением в полосе.
Western Star 4700 получил новые электронные системы помощи водителю
westernstartrucks.com
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