Дизельный VW Passat завелся после 17 лет гниения под открытым небом
Эстонский мастер по "оживлению" старых заброшенных автомобилей, автор YouTube-канала Flexiny показал, как ему удалось завести дизельный универсал Volkswagen Passat B3 1991 года. Последние 17 лет автомобиль стоял на улице и попросту ржавел.
На протяжении долгих лет эта машина подвергалась сильнейшему воздействию внешней среды: дождь, жара, мороз и тд. Любые отложения автомобиль впитывал в себя и, тем самым, все больше приходил в негодность (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).
В конечном счете, дошло до того, что Passat стал пребывать в плачевном состоянии. Все было ужасно грязно – снаружи, внутри и под капотом. Детали двигателя, казалось, съела коррозия. Тем не менее, за нее решили взяться.
Сначала машину вытащили на открытую площадку с помощью трактора, хотя не без проблем – оказалось, что задние колеса заблокировались, скорее всего, из-за ржавого стояночного тормоза. Затем эстонец, имеющий опыт реанимации подобных реликвий, проделал все правильные процедуры перед попыткой запустить двигатель. Однако мотор оказался упрямым – все было слишком ржавым и "высушеным". Но, в конце концов, этот VW Passat B3 1.6 TD воскрес из мертвых, и его сердце снова забилось.
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