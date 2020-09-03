Дизельный VW Passat завелся после 17 лет гниения под открытым небом

Эстонский мастер по "оживлению" старых заброшенных автомобилей, автор YouTube-канала Flexiny показал, как ему удалось завести дизельный универсал Volkswagen Passat B3 1991 года. Последние 17 лет автомобиль стоял на улице и попросту ржавел.

На протяжении долгих лет эта машина подвергалась сильнейшему воздействию внешней среды: дождь, жара, мороз и тд. Любые отложения автомобиль впитывал в себя и, тем самым, все больше приходил в негодность (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Дизельный универсал завели после того, как он ржавел 17 лет под открытым небом. Скриншот видео

В конечном счете, дошло до того, что Passat стал пребывать в плачевном состоянии. Все было ужасно грязно – снаружи, внутри и под капотом. Детали двигателя, казалось, съела коррозия. Тем не менее, за нее решили взяться.

Дизельный универсал завели после того, как он ржавел 17 лет под открытым небом. Скриншот видео

Сначала машину вытащили на открытую площадку с помощью трактора, хотя не без проблем – оказалось, что задние колеса заблокировались, скорее всего, из-за ржавого стояночного тормоза. Затем эстонец, имеющий опыт реанимации подобных реликвий, проделал все правильные процедуры перед попыткой запустить двигатель. Однако мотор оказался упрямым – все было слишком ржавым и "высушеным". Но, в конце концов, этот VW Passat B3 1.6 TD воскрес из мертвых, и его сердце снова забилось.

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