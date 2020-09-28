Дизельный VW Golf оказался экономнее электрического "Гольфа"

Немецкий автомобильный клуб ADAC доказал, что электромобили не всегда могут быть выгоднее топливных машин аналогичного класса. Его специалисты протестировали два VW Golf – дизельный и электрический, после чего пришли к выводу, что как минимум в Германии машина на "тяжелом топливе" обходится дешевле ее "розеточного" собрата.

Как пишет autobild.de, что на данном этапе 100 км пробега на дизельном Golf TDI мощностью 150 л.с. стоит около 5,21 евро. Это с учетом того, что машина потребляет 4,8 л на "сотню", а средняя цена на топливо в июне составляла 108,6 евроцентов.

VW Golf 7 TDI. Фото: auto, motor und sport.

В то же время 100 км пробега на электрическом VW Golf обходится в 5,36 евро (в реальных условиях eGolf потребляет в среднем 17,3 кВтч энергии на 100 км). И это в том случае, если автомобиль заряжать дома (то есть, речь идет сугубо о стоимости "домашней" электроэнергии).

VW e-Golf. Фото: autobild.de

Если же электрокар "подпитывать" на общественных зарядках, например, от сети зарядных станций Ionity, которые установлены на магистралях, стоимость зарядки моментально возрастает до до 13,32 евро, что более чем в два раза дороже, чем стоимость топлива на 100 км пробега для дизельного Golf.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты назвали 5 причин, почему электромобили до сих пор не пользуются широкой популярностью.