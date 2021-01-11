Дизайнер показал проект внедорожного минивена на базе Wrangler

Сергей Иванов Новости 18:40, 11.01.2021 Обновлено: 18:47, 11.01.2021

Проект внедорожного минивена Vangler представил известный дизайнер Самир Садыков.

Иллюстрации оригинального вездехода он опубликовал на персональной странице в Instagram. За основу для своего виртуального проекта Самир выбрал культовую модель Jeep, отсюда и название, образованное от английских Van и Wrangler.

Иллюстрации оригинального вездехода Самир Садыков опубликовал на персональной странице в соцсети
instagram.com/samirscustoms

По идее создателя, Vangler представляет собой просторный внедорожный минивен с тремя рядами сидений и возможностью быстро превратить его в прогулочное багги для всей семьи, заменив штатные двери на облегченные каркасы.

За основу для своего виртуального проекта Самир выбрал культовую модель Jeep
instagram.com/samirscustoms

Компоновка вагонного типа позволяет не только увеличить внутреннее пространство, но и разместить на крыше большой экспедиционный багажник или, например, палатку. Время от времени отдельные энтузиасты пробуют свои силы по переделке полноприводных фургонов в машины для активного отдыха, как, например, энтузиасты UAZ из России или Нидерландов. Об этих проектах, воплощенных в металле, мы неоднократно рассказывали.

Вагонная компоновка позволяет не только увеличить внутреннее пространство, но и разместить на крыше большой багажник
instagram.com/samirscustoms

А вот в компании Jeep не стали экспериментировать с компоновочной схемой, а просто удлинили колесную базу на модели Grand Cherokee и добавили в салон пару дополнительных кресел.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep представила юбилейную версию пикапа Gladiator, также расширила семейство вездеходов Wrangler версией с мотором V8.

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