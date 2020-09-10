Дизайнер Louis Vuitton создал необычный Mercedes G-class

Дизайнер брендов Off-White и Louis Vuitton Вирджил Абло поработал над Mercedes G-class, после чего брутальный внедорожник превратился в гоночный болид в ретро-стиле.

По информации Carscoops, проект отражает взгляд на будущую автомобильную роскошь. Как бы там ни было, оформление машины получилось довольно спартанским.

Дизайнер Off-White придумал необычное покрытие для кузова. Фото: Mercedes-Benz

Подвеску заменили, установили крупные колеса с необычными дисками на гоночной резине, арки расширили, добавили новый обвес. Ручки дверей заменили тканевыми петлями.

Кузов выглядит незавершенным – дизайнер сделал так умышленно. Какие-то участки заштукатурены, где-то отшлифована краска. Такое покрытие представляет собой скорее процесс, а не отражает конечный результат. Это подчеркивает ценность и очаровательное несовершенство ручной работы.

Внедорожник Mercedes получил гоночные колеса. Фото: Mercedes-Benz

В салоне от былого шика Mercedes G-class ничего не осталось. Кожаную отделку и многочисленные мониторы заменили спортивными креслами и аналоговыми приборами классического дизайна. В то же время светлые цвета выглядят довольно нарядно.

Транспортное средство в первую очередь является предметом искусства и не будет выставлено на продажу.

Салон Mercedes G-class полностью изменили. Фото: Mercedes-Benz

Напомним, OBOZREVATEL недавно показывал эксклюзивный Mercedes за 6 миллионов гривен, который нашли в Украине.