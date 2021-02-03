Возможный дизайн Renault Grand Duster рассекретили до презентации

Французская дизайн-студия KDesign показала возможный вид будущего Renault Grand Duster. Для его основы они подобрали прототип будущего кроссовера Dacia Bigster, который был представлен несколько недель назад.

На представлении Bigster заявили, что размерами он будет похожий на Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail. Согласно этому можем сделать вывод, что будущий Duster будет подобных размеров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В KDesign считают, что авто от Renault визуально также будет похоже на Bigster, но с несколькими отличиями. Его радиаторная решетка будет как в Koleos, фары будут напоминать те, что в современных Volvo, а бампер будет в духе Duster.

В основе Renault Grand Duster и Dacia Bigster поставят платформу CMF-B, которую также используют Logan и Sandero. Также предполагается, что новинка будет иметь хотя бы одну гибридную версию и несколько бензиновых.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault прекратит выпускать популярную городскую модель Twingo. Генеральный директор компании Лука де Мео считает, что малолитражки с двигателями внутреннего сгорания исчезнут из-за европейских стандартов. Зато в линейке нового поколения автомобиль заменит прототип Renault 5.