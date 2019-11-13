Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

Hyundai Tucson 2020 модельного года пребывает в стадии дорожных испытаний. Для подогрева интереса к новинке компания показала прототип Hyundai Vision T.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка оснащена плагин-гибридной силовой установкой. Двигатель внутреннего сгорания работает как минимум с одним электромотором, который можно подзаряжать от сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главная фишка Hyundai Vision T – эффектная светотехника motor1.com

О характеристиках данных нет. Они станут известны после премьеры автомобиля на следующей неделе в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Интересно, что производитель не называет Vision T предвестником нового Tucson.

Новости Новый Hyundai Tucson поймали на фото

Собственно, в компании вообще почти ничего не говорят об этом прототипе. Но компактные габариты и буква Т в названии точно дают понять, что похожим образом будет выглядеть и новый Туксон 2020.

Hyundai Tucson 2020 получит более динамичный силуэт в сравнении с актуальной моделью motor1.com

Hyundai Tucson 2019 hyundai.com

Несмотря на официальный статус концепта, новый кроссовер Hyundai выглядит не слишком футуристично. Разумеется, серийный автомобиль получит не такую низкую линию крыши и колеса поменьше, однако общие пропорции и силуэт в целом сохранятся в производственных образцах.

Новый Туксон получит необычные фары и стильную внешность motor1.com

Hyundai Tucson 2019 hyundai.com

Отдельное внимание привлекают колесные арки почти квадратной формы и рельефные выштамповки по бокам кузова. Передние фары визуально объединены с решеткой, а задние фонари представляют собой цельную горизонтальную полоску.

Серийный Hyundai Tucson 2020 может получить похожие задние фонари motor1.com

Многие из этих элементов наверняка получит и кроссовер Hyundai Tucson 2020. Примечательно, что, благодаря новому дизайну, модель следующей генерации будет заметно отличаться от предшественника.

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