Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

Hyundai Tucson 2020 модельного года пребывает в стадии дорожных испытаний. Для подогрева интереса к новинке компания показала прототип Hyundai Vision T.
Как стало известно OBOZREVATEL, новинка оснащена плагин-гибридной силовой установкой. Двигатель внутреннего сгорания работает как минимум с одним электромотором, который можно подзаряжать от сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Главная фишка Hyundai Vision T – эффектная светотехника
motor1.com
О характеристиках данных нет. Они станут известны после премьеры автомобиля на следующей неделе в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Интересно, что производитель не называет Vision T предвестником нового Tucson.
Собственно, в компании вообще почти ничего не говорят об этом прототипе. Но компактные габариты и буква Т в названии точно дают понять, что похожим образом будет выглядеть и новый Туксон 2020.
Hyundai Tucson 2020 получит более динамичный силуэт в сравнении с актуальной моделью
motor1.com
Hyundai Tucson 2019
hyundai.com
Несмотря на официальный статус концепта, новый кроссовер Hyundai выглядит не слишком футуристично. Разумеется, серийный автомобиль получит не такую низкую линию крыши и колеса поменьше, однако общие пропорции и силуэт в целом сохранятся в производственных образцах.
Новый Туксон получит необычные фары и стильную внешность
motor1.com
Hyundai Tucson 2019
hyundai.com
Отдельное внимание привлекают колесные арки почти квадратной формы и рельефные выштамповки по бокам кузова. Передние фары визуально объединены с решеткой, а задние фонари представляют собой цельную горизонтальную полоску.
Серийный Hyundai Tucson 2020 может получить похожие задние фонари
motor1.com
Многие из этих элементов наверняка получит и кроссовер Hyundai Tucson 2020. Примечательно, что, благодаря новому дизайну, модель следующей генерации будет заметно отличаться от предшественника.
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