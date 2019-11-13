Главная Новости
13 ноября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

646
Читать материал на украинском

Hyundai Tucson 2020 модельного года пребывает в стадии дорожных испытаний. Для подогрева интереса к новинке компания показала прототип Hyundai Vision T.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка оснащена плагин-гибридной силовой установкой. Двигатель внутреннего сгорания работает как минимум с одним электромотором, который можно подзаряжать от сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главная фишка Hyundai Vision T – эффектная светотехника

Главная фишка Hyundai Vision T – эффектная светотехника

motor1.com

О характеристиках данных нет. Они станут известны после премьеры автомобиля на следующей неделе в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Интересно, что производитель не называет Vision T предвестником нового Tucson.

Новости
Новый Hyundai Tucson поймали на фото

Собственно, в компании вообще почти ничего не говорят об этом прототипе. Но компактные габариты и буква Т в названии точно дают понять, что похожим образом будет выглядеть и новый Туксон 2020.

Hyundai Tucson 2020 получит более динамичный силуэт в сравнении с актуальной моделью

Hyundai Tucson 2020 получит более динамичный силуэт в сравнении с актуальной моделью

motor1.com

Hyundai Tucson 2019

Hyundai Tucson 2019

hyundai.com

Несмотря на официальный статус концепта, новый кроссовер Hyundai выглядит не слишком футуристично. Разумеется, серийный автомобиль получит не такую низкую линию крыши и колеса поменьше, однако общие пропорции и силуэт в целом сохранятся в производственных образцах.

Новый Туксон получит необычные фары и стильную внешность

Новый Туксон получит необычные фары и стильную внешность

motor1.com

Hyundai Tucson 2019

Hyundai Tucson 2019

hyundai.com

Отдельное внимание привлекают колесные арки почти квадратной формы и рельефные выштамповки по бокам кузова. Передние фары визуально объединены с решеткой, а задние фонари представляют собой цельную горизонтальную полоску.

Серийный Hyundai Tucson 2020 может получить похожие задние фонари

Серийный Hyundai Tucson 2020 может получить похожие задние фонари

motor1.com

Многие из этих элементов наверняка получит и кроссовер Hyundai Tucson 2020. Примечательно, что, благодаря новому дизайну, модель следующей генерации будет заметно отличаться от предшественника.

Новости
Соперник Toyota Camry от Hyundai рассекречен — шпионские фото

Как рассказывал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер гибрид Hyundai новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-блоги

Топ-публикации