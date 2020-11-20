Американцы впервые показали электрический внедорожник Hummer

Виталий Сазонов Новости 14:48, 20.11.2020

Концерн General Motors показал, как будет выглядеть электрический внедорожник Hummer. Новинка присоединится к пикапу GMC Hummer EV, представленному в прошлом месяце. Ее выход ожидается в 2022 году.

Как пишет The Drive, дизайн будущего электромобиля Hummer GM рассекретил в ходе онлайн-конференции, на которой было объявлено, что до 2025 года концерн выпустит в общей сложности 30 электромобилей (в том числе, под марками Chevrolet и Cadillac). Журналистам удалось сделать скриншот видео с макетом внедорожника, и, судя по нему, никаких сюрпризов ожидать не стоит – новая модель в точности повторяет дизайн пикапа. Отличия сводятся лишь к оформлению задней части.

Электрический внедорожник Hummer
Скриншот видео

Известно, что от пикапа внедорожник унаследует и техническую начинку. Это значит, что у внедорожника Hummer также будет три уровня мощности в зависимости от версии – 625, 800 и 1000 л.с. Базовая версия будет проезжать на одном заряде около 405 км, средняя – 480 км, а топовая – свыше 560 км. В оснащение автомобиля будет входить полноуправляемое шасси, пневмоподвеска, способная регулировать высоту клиренса, а также так называемый режим краба, в котором автомобиль может двигаться боком.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что всю первую партию электрических пикапов Hummer раскупили всего за один час после премьеры. Также уже появился первый "живой" обзор этого автомобиля.

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