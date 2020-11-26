На каких авто ездил легендарный футболист Диего Марадона. Фото

25 ноября в возрасте 60 лет ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона. Талантливый аргентинец увлекался не только спортом, но и автомобилями. В его гараже были как простые машины, так и довольно необычные экземпляры.

AutoOboz вспоминает, какими автомобилями за свою жизнь владел Марадона.

Porsche 924 – первый автомобиль Диего Марадоны. Его он купил подержанным в 1980 году. Футболист проездил на этом спорткаре до 1982 года, пока перешел играть за "Барселону" и переехал в Испанию. С тех пор 924-й переходит от коллекционера к коллекционеру, один из которых однажды хотел продать первое авто футболиста за 500 000 долларов.

Были у Диего и "народные" автомобили, несмотря на приличные доходы. Так, первой такой машиной стал скромный FIAT 128. Его он купил в Испании новым после подписания контракта с ФК "Барселона". Позже игрок также владел Renault Fuego, Ford Sierra (XR4) и MINI Cooper.

В 1987 году Диего Марадона играл за итальянский "Наполи". В стране Ferrari настало время для Ferrari. Марадона захотел один из самых передовых и быстрых автомобилей того времени – купе Testarossa. Причем он настаивал на том, чтобы спорткар был черным, а это шло в разрез с политикой компании из Маранелло: Энцо Феррари считал, что каждый Феррари должен быть красным. Но Марадона был настроен решительно и в конце концов для него сделали исключение. Старик Энцо приказал изготовить для аргентинца Testarossa в особом цвете Glasurit Nero Metallic.

Примерно тогда же Марадона стал одним из первых, кто заполучил новейший Ferrari F40. Это был подарок от президента "Наполи", но футболист не сильно остался им доволен: Диего был расстроен тем, что у спорткара отсутствует обшивка дверей, радио и кондиционер. Марадоне попытались объяснить, что это нормально, поскольку F40 – гоночная машина. Впрочем, позже Ferrari и здесь пошла на исключение и прислала футболисту аналогичный автомобиль, но с уже "недостающим" оборудованием.

Пожалуй, самый необычный автомобиль, которым когда-либо владел футболист – капотный тягач Scania 113H. Изначально Диего познакомился с этим грузовиком в рамках одной рекламной кампании, но впоследствии он ему настолько понравился, что Марадона захотел себе такой же. Дело было, кстати, в начале 90-х: в 1993 году игрок вернулся на родину, в Аргентину, а в 1994-м его отстранили от участия в чемпионате мира. Из-за этого футболист оказался под пристальным вниманием прессы, которая постоянно досаждала, но перед фотоаппаратами журналистов Марадона охотно красовался на своей "Скании".

После завершения карьеры у Марадоны были довольно скромные автомобили, как для футболиста – в чаcтности, Rolls-Royce Ghost и BMW i8. Однако один раз Диего позволил себе исключение и купил полноприводный вездеход-амфибию Hunta Overcomer, который построило дочернее белорусское предприятие МАЗ-MAN. Аргентинца поразил этот монст-трак своими внедорожными возможностями и устрашающим внешним видом.

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