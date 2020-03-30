Дезинфекция авто в условиях эпидемии: быстро, просто, эффективно

Чтобы избежать распространения коронавируса, Jaguar Land Rover разработал краткую инструкцию для эффективной дезинфекции авто.

К зонам высокого риска в автомобиле относятся: руль, рычаг КП, переключатели света и стеклоочистителей, ремни безопасности, зеркала, дверные ручки, кнопки и тумблеры, панель приборов, крышка топливного бака и ключи.

Дезинфекция автомобиля в условиях эпидемии: быстро, просто, эффективно newspress.co.uk

Эти зоны нужно тщательно обрабатывать после или перед эксплуатацией авто, используя дезинфицирующие салфетки. Могут пригодиться другие средства, которыми врачи советуют пользоваться в период распространения вируса.

Дезинфекция автомобиля в условиях эпидемии: быстро, просто, эффективно newspress.co.uk

Порядок проведения дезинфекции автомобиля:

Проведите гигиену рук и обработайте их спиртовым гелем.

Наденьте на руки нитриловые перчатки.

Уберите и утилизируйте мусор из салона автомобиля: бардачка, карманов дверей, подстаканников, подлокотников, а также с багажного отделения и других секций.

Дезинфицируйте зоны повышенного риска, вместе с ключами автомобиля.

Оставьте транспортное средство и закройте дверь.

Снимите перчатки и оставьте в контейнере с общим мусором — они не являются биологически опасными отходами.

Повторите гигиену рук со спиртовым гелем.

Если ваша работа не позволяет оставаться дома, в рабочие дни недели поставьте напоминание на мобильном телефоне. Это поможет не забывать о гигиене вашего авто, заблаговременно выходить из дома для его дезинфекции или вспомнить об этом в конце рабочего дня.

Дезинфекция автомобиля в условиях эпидемии: быстро, просто, эффективно newspress.co.uk

Во время распространения коронавируса не стоит перевозить пассажиров или передавать его в пользование знакомым без важных причин.

Если вы пользуетесь не собственным транспортным средством и взяли для эксплуатации у водителя после его самоизоляции или подтвержденной инфекции COVID-19 — следует обратиться за дополнительным советом к врачам, так как может понадобиться еще более тщательное очищение автомобиля в дополнительных зонах.

Дезинфекция автомобиля в условиях эпидемии: быстро, просто, эффективно newspress.co.uk

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