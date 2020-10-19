Девушка столкнулась с грузовиком: чудом никто не пострадал

На популярном видеохостинге появилось веселое видео, на котором женщина "идет на таран" с грузовиком.

Как стало известно порталу Carscoops, этот инцидент произошел в городке Ратленд, в штате Вермонт. Происшествие произошло в апреле 2019 года, но только недавно был опубликовано на YouTube. Видео было снято с видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо нарушителей дорожного движения.

Герои сюжета, мужчина и женщина, пересекают дорогу с четырьмя полосами движения, причем, в неположенном месте и совершенно не опасаясь, что их собьют. Когда они достигают центра дороги, мужчина останавливается, чтобы пропустить движущийся фургон. А вот женщина, по всей видимости, лишена какого-либо чувства самосохранения. Она продолжает переходить дорогу и врезается в боковую панель фургона. К счастью, никто не пострадал, а пешеходы-нарушители продолжили свой опасный маршрут.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Верховный суд Украины дал разъяснение, когда пешеход должен пропустить авто.